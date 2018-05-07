У Києві застрелили поліцейського, - ВІДЕО ФОТО
"Чоловіка без ознак життя виявила жінка, що проходила повз. У загиблого два кульові поранення у грудну клітину. Це чоловік у віці 35-40 років", - повідомляє прес-служба поліції Києва.
Правоохоронці, що прибули на місце злочину, виявили чоловіка з вогнепальним пораненням та вилучили неподалік гільзу.
На місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського та Головного управління поліції, кінологи зі службовими собаками.
"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - підсумували у прес-службі.
За інформацією "Києва оперативного" та видання "Інформатор", убили співробітника поліції 1977 року народження.
Зазначається, що вбивство відбулось в автомобілі Hyundai, нападник сидів позаду жертви та здійснив два постріли.
Нагадаємо, що за п'ять місяців 2018 року з патрульної поліції України звільнилися близько 400 осіб. Однією з головних причин звільнення у Нацполіції назвали велике навантаження в роботі. Особливо, це стосується великих міст, де правоохоронцям доводиться перебувати по 12 годин у постійному режимі патрулювання.
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