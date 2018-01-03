Підтоплення шахт на Донбасі загрожує зараженням питної води
Про це ідеться у низці наукових досліджень, які також підтвердив спецпроект Громадського.
На багатьох шахтах не працює водовідлив, що спричинює забруднення.
Так, у річці Кривий Торець, що біля міста Торецьк і селища Новгородське, украй високий уміст солі та мінералізації.
Керівниця лабораторії іонного обміну та абсорбції Національного університету Київський політехнічний інститут Наталя Макарова констатує, що водою з річки можна користуватися як технічною, але вона не придатна навіть для поливу рослин.
У річці Сіверський Донець, яка є головним джерелом питної води на сході країни, перевищена концентрація фосфору і азоту. Від цієї річки залежить 90% Донецької області та 30% — Луганської. Сіверський Донець впадає в Дон, а Дон — в Азовське море.
Якщо не буде встановлений контроль за процесом закриття шахт, може бути затопленою територія площею до 15 тисяч кв. км. впродовж наступних 5-10 років, унаслідок чого більша її частина стане непридатною для проживання, ідеться у науковій оцінці українських та міжнародних дослідників.
А неконтрольоване затоплення копалень також може супроводжуватись "техногенними землетрусами", що знищують будівлі, лінії електропередач, трубопроводи, залізничні колії та шосе.
Нагадаємо, на непідконтрольній українському уряду території Донбасу 36 вугільних шахт не підлягають подальшій експлуатації через підтоплення або повне затоплення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі