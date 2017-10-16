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Подружжю з Києва загрожує п'ять років в'язниці за крадіжку вершкового масла

Пара повинна була перебувати під цілодобовим домашнім арештом через аналогічні злочини
У Києві поліція затримала чоловіка та жінку, які підозрюються в крадіжці вершкового масла.
Подружжю з Києва загрожує п Фото: kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляє поліція Києва, подружжя вкрало 19 пачок масла на суму 1,5 тис. грн в одному зі столичних супермаркетів. Вони сховали масло в сумку і намагалися пройти повз касу. Зловмисників затримали охоронці супермаркету та викликали поліцію.

Затримані виявилися мешканцями Києва. Під час спілкування з поліцією вони зізналися в скоєному.

З’ясувалося також, що подружжя повинно перебувати під цілодобовим домашнім арештом через аналогічні злочини в Києві.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Подружжю загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Зараз пара перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали чоловіка на крадіжці батарей у школі.

На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав насіння соняшника на суму більше мільйона гривень.

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16 10 2017 23:45
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