Подружжю з Києва загрожує п'ять років в'язниці за крадіжку вершкового масла
Як повідомляє поліція Києва, подружжя вкрало 19 пачок масла на суму 1,5 тис. грн в одному зі столичних супермаркетів. Вони сховали масло в сумку і намагалися пройти повз касу. Зловмисників затримали охоронці супермаркету та викликали поліцію.
Затримані виявилися мешканцями Києва. Під час спілкування з поліцією вони зізналися в скоєному.
З’ясувалося також, що подружжя повинно перебувати під цілодобовим домашнім арештом через аналогічні злочини в Києві.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Подружжю загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Зараз пара перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
Нагадаємо, столичні поліцейські затримали чоловіка на крадіжці батарей у школі.
На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав насіння соняшника на суму більше мільйона гривень.
Печерський районний суд Києва засудив батька чотирьох дітей до 2 років 4 місяців позбавлення волі за крадіжку 20 шоколадок Roshen.
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