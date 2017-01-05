В Одеській області чоловік поцупив соняшникове насіння на понад мільйон гривень, – ФОТО

Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна

На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав насіння соняшника на суму більше мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Працівники поліції під час забезпечення безпеки дорожнього руху викрили 27-річного жителя Одеської області, який у власному авто марки "Renault Master" перевозив 53 мішки викраденого насіння соняшника.



Фото: od.npu.gov.ua

"До чергової частини Савранського відділення поліції надійшло повідомлення від фермера про те, що невідомі особи розбили стіну та проникли до складського приміщення, звідки викрали насіння соняшника у кількості 496 посівних одиниць та 50 літрів протравлювача. Загальна сума збитку, завдана потерпілому, становить більше 1,2 мільйона гривень", – зазначають у поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів на 320 км автодороги "Київ-Одеса" працівниками поліції згідно з орієнтуванням був зупинений вантажний автомобіль, у відсіку якого було виявлено 53 мішка викраденого насіння соняшника. Жодних документів на насіння у 27-річного чоловіка не було та пояснити походження вантажу водій не зміг.



Фото: od.npu.gov.ua

Виявлене насіння вилучено. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення цього правопорушення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.