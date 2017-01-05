Поліція розігнала сльозогінним газом першотравневу демонстрацію у Стамбулі, – ФОТО

Поліція Стамбула застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які хотіли відсвяткувати Першотравень на площі Таксім.

Про це повідомляє AFP.

"У понеділок турецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати групу протестувальників, які намагалися кинути виклик забороні і відправитися на площу Стамбула, щоб відсвяткувати Першотравень", – йдеться в повідомленні.



Фото: afp.com

Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись зупинити близько 200 протестувальників, які хотіли пройти пішки до знаменитої площі Таксім попри заборону міської влади на проведення там демонстрацій.



Фото: afp.com

Агентство Anadolu повідомило про 13 затриманих демонстрантів, фотограф AFP – принаймні про 60.

Нагадаємо, в Парижі почалися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневих демонстрацій.