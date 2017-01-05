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Поліція розігнала сльозогінним газом першотравневу демонстрацію у Стамбулі, – ФОТО

Влада заборонила проводити демонстрації на площі Таксім
Поліція Стамбула застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які хотіли відсвяткувати Першотравень на площі Таксім.
Поліція розігнала сльозогінним газом першотравневу демонстрацію у Стамбулі, – ФОТО Фото: afp.com

Про це повідомляє AFP.

"У понеділок турецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати групу протестувальників, які намагалися кинути виклик забороні і відправитися на площу Стамбула, щоб відсвяткувати Першотравень", – йдеться в повідомленні.


Фото: afp.com

Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись зупинити близько 200 протестувальників, які хотіли пройти пішки до знаменитої площі Таксім попри заборону міської влади на проведення там демонстрацій.


Фото: afp.com

Агентство Anadolu повідомило про 13 затриманих демонстрантів, фотограф AFP – принаймні про 60.

Нагадаємо, в Парижі почалися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневих демонстрацій.

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01 05 2017 18:20
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