CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Стамбула застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які хотіли відсвяткувати Першотравень на площі Таксім.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція розігнала сльозогінним газом першотравневу демонстрацію у Стамбулі, – ФОТО
Влада заборонила проводити демонстрації на площі Таксім
Фото: afp.com
Про це повідомляє AFP.
"У понеділок турецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати групу протестувальників, які намагалися кинути виклик забороні і відправитися на площу Стамбула, щоб відсвяткувати Першотравень", – йдеться в повідомленні.
Фото: afp.com
Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись зупинити близько 200 протестувальників, які хотіли пройти пішки до знаменитої площі Таксім попри заборону міської влади на проведення там демонстрацій.
Фото: afp.com
Агентство Anadolu повідомило про 13 затриманих демонстрантів, фотограф AFP – принаймні про 60.
Нагадаємо, в Парижі почалися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневих демонстрацій.
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