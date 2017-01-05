CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі почалися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневих демонстрацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі на першотравневій ході сталися сутички, - ВІДЕО
Близько 150 людей у капюшонах вклинилися в процесію і кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю
Фото:BFM
Колона прямує вулицями східної частини Парижа від площі Республіки до площі Нації. Близько 150 людей у капюшонах вклинилися в процесію і кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю.
Двоє поліцейських отримали поранення, - повідомляє BFM.
Фото: bfmtv.com
У Парижі сьогодні для охорони порядку задіяно 9 тис. поліцейських, в тому числі 2 тисячі – за маршрутом ходи.
#France: Protesters clash with riot cops during #MayDay2017 rally in #Paris. pic.twitter.com/asgTPtDMeG— th1an1 (@th1an1) 1 мая 2017 г.
Нагадаємо, паризькі поліцейські в суботу, 22 квітня, застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації, що проходить за добу до першого туру президентських виборів у Франції.
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