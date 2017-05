У Парижі на першотравневій ході сталися сутички, - ВІДЕО

Колона прямує вулицями східної частини Парижа від площі Республіки до площі Нації. Близько 150 людей у капюшонах вклинилися в процесію і кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю.

Двоє поліцейських отримали поранення, - повідомляє BFM.

Фото: bfmtv.com

У Парижі сьогодні для охорони порядку задіяно 9 тис. поліцейських, в тому числі 2 тисячі – за маршрутом ходи.

#France: Protesters clash with riot cops during #MayDay2017 rally in #Paris. pic.twitter.com/asgTPtDMeG