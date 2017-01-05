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У Парижі на першотравневій ході сталися сутички, - ВІДЕО

Близько 150 людей у капюшонах вклинилися в процесію і кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю
У Парижі почалися зіткнення між поліцією і учасниками першотравневих демонстрацій.
У Парижі на першотравневій ході сталися сутички, - ВІДЕО Фото:BFM

Колона прямує вулицями східної частини Парижа від площі Республіки до площі Нації. Близько 150 людей у капюшонах вклинилися в процесію і кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю.

Двоє поліцейських отримали поранення, - повідомляє BFM.

Фото: bfmtv.com

У Парижі сьогодні для охорони порядку задіяно 9 тис. поліцейських, в тому числі 2 тисячі – за маршрутом ходи.

 

Нагадаємо, паризькі поліцейські в суботу, 22 квітня, застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації, що проходить за добу до першого туру президентських виборів у Франції.

 

 

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01 05 2017 17:22
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