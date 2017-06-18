У Києві під час Маршу рівності затримали шестеро осіб, зокрема депутата Київради, - ФОТО

У Києві під час Маршу рівності співробітники поліції затримали шістьох осіб.

"Шістьох осіб, які намагалися прорвати кордон поліції, доставлять до поліцейської дільниці, щоб з'ясувати їхні дані і надати правову кваліфікацію їхнім діям", - повідомляється на сайті столичної поліції.

Фото:ukr.lb.ua

Також затримали депутата Київської міської ради від ВО "Свобода" Володимира Назаренка.

Начальник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що затриманим навряд чи буде загрожувати відповідальність.

Фото:ukr.lb.ua

"Були деякі сутички з поліцейськими, коли розводили супротивників і осіб, які брали участь у КиївПрайді. І була непокора поліції. Доставили в (Шевченківське, ред.) райуправління. Але суттєвих правопорушень і опору не було", - сказав він.

Фото:ukr.lb.ua

Сьогодні в Києві пройшов "Марш рівності Київпрайд-2017". За першими оцінками, на захід зібралося близько 2,5 тисяч осіб. Серед них помічені посол Канади Роман Ващук, посол Великобританії Джудіт Гоф, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов.

Фото:ukr.lb.ua

Фото:ukr.lb.ua

У 2016 році "КиївПрайд" відбувся 12 червня. У ньому, за даними поліції, взяли участь близько 1,5 тис. осіб. Учасники акції за 20 хвилин пройшли від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка до площі Льва Толстого. Правопорядок охороняли 5,5 тис. поліцейських і 1,2 тис. бійців Національної гвардії. За хуліганство і порушення громадського порядку було затримано 57 супротивників маршу.