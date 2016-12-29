Польща хоче закрити пішохідний пункт пропуску на кордоні з Україною

Польське прикордонне відомство звернулося до України з проханням не продовжувати термін роботи експериментального пішохідного пункту перетину кордону Угринів-Долгобичув.

Інформацію про це підтвердили у адміністрації Люблінського воєводства, повідомляє "Європейська правда".

Пункт функціонував у режимі експерименту від 1 липня 2015 року на базі інфраструктури автомобільного КП. Після першого 6-місячного періоду робота пункту двічі продовжувалася ще на півроку. За 16 місяців ним скористалися майже 230 тисяч людей, 85% з яких складали громадяни України.

Черговий період роботи пункту спливає 31 грудня 2016 року. Водночас, наприкінці поточного року польська служби охорони кордону звернулася до українських колег з проханням не ініціювати продовження експерименту та повернутися до виключно автомобільного пункту.

В адміністрації Люблінського воєводства вважають, що "переважна більшість тих, хто перетинали кордон, не були справді пішими або велосипедистами, а використовували пішохідний перетин для пришвидшення проходження кордону. Виходили з одного автомобіля на українській стороні та сідали в інший на польський".

В Люблінському воєводстві підтримали ідею відкриття обладнаних постійних пунктів пішого перетину кордону, але зазначили, що це потребує фінансових вкладень та 1,5 року на проведення робіт.

Напередодні президент України Петро Порошенко під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою запропонував збільшити кількість пропускних пунктів на українсько-польському кордоні.