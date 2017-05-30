Польща замість російського газу хоче організувати імпорт з північного напрямку

У Європі дуже великий потенціал має ринок скрапленого природного газу

Уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський повідомив, що мета Польщі - замінити поставки газу з Росії імпортом з північного напрямку.

За словами високопосадовця, дуже великий потенціал має ринок СПГ у Європі, оскільки скраплений природний газ стає продуктом глобального ринку.

"Якщо б в євроатлантичному просторі були прийняті такі рішення, Ґазпром міг би бути усунений або грубо обмежений у постачаннях до Європи", - наголосив Наімський, інформує "Польське радіо".

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.