Польща замість російського газу хоче організувати імпорт з північного напрямку
За словами високопосадовця, дуже великий потенціал має ринок СПГ у Європі, оскільки скраплений природний газ стає продуктом глобального ринку.
"Якщо б в євроатлантичному просторі були прийняті такі рішення, Ґазпром міг би бути усунений або грубо обмежений у постачаннях до Європи", - наголосив Наімський, інформує "Польське радіо".
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
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