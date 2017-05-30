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Польща замість російського газу хоче організувати імпорт з північного напрямку

У Європі дуже великий потенціал має ринок скрапленого природного газу
Уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський повідомив, що мета Польщі - замінити поставки газу з Росії імпортом з північного напрямку.
Польща замість російського газу хоче організувати імпорт з північного напрямку Фото: dozor.kharkov.ua

За словами високопосадовця, дуже великий потенціал має ринок СПГ у Європі, оскільки скраплений природний газ стає продуктом глобального ринку.

"Якщо б в євроатлантичному просторі були прийняті такі рішення, Ґазпром міг би бути усунений або грубо обмежений у постачаннях до Європи", - наголосив Наімський, інформує "Польське радіо".

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.

У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.

Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

 

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30 05 2017 16:49
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