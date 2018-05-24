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Пішов з життя американський актор Клінт Уокер

Причиною смерті американського артиста стала зупинка серця
21 травня пішов із життя відомий американський співак і актор Клінт Уокер, відомий своїм амплуа ковбоя в класичних вестернах.
Пішов з життя американський актор Клінт Уокер Фото: з вільних джерел

Він помер у віці 90 років у Північній  Каліфорнії в США, повідомляє видання Variety. Причиною смерті американського артиста стала зупинка серця.

Клінт Уокер народився 30 травня 1927 року в штаті Іллінойс і почав виступати в середині п'ятдесятих років, зігравши трохи більше сорока ролей в серіалах і фільмах. Популярність актор здобув завдяки головній ролі в серіалі "Шайєнн" і ролі Самсона в "Брудній дюжині" Олдріча.

Окрім того, американець знявся у таких стрічках як "Ніч грізлі" і "Бульдозер-вбивця", "Білий бізон", "Яструб байкера", серіали "Човен любові", "Століття", "Тропічна спека", "Меверік" і "Сансет-Стріп, 77 ", військова драма Френка Сінатри "Тільки відважні". Останньою роботою Уокера стала озвучка фільму "Солдатик" Джона Данте 1998 року.

Нагадаємо, що в американському госпіталі у віці 85 років помер видатний американський письменник Філіп Рот. Протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів.

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24 05 2018 09:58
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