Пішов з життя американський актор Клінт Уокер
Він помер у віці 90 років у Північній Каліфорнії в США, повідомляє видання Variety. Причиною смерті американського артиста стала зупинка серця.
Клінт Уокер народився 30 травня 1927 року в штаті Іллінойс і почав виступати в середині п'ятдесятих років, зігравши трохи більше сорока ролей в серіалах і фільмах. Популярність актор здобув завдяки головній ролі в серіалі "Шайєнн" і ролі Самсона в "Брудній дюжині" Олдріча.
Окрім того, американець знявся у таких стрічках як "Ніч грізлі" і "Бульдозер-вбивця", "Білий бізон", "Яструб байкера", серіали "Човен любові", "Століття", "Тропічна спека", "Меверік" і "Сансет-Стріп, 77 ", військова драма Френка Сінатри "Тільки відважні". Останньою роботою Уокера стала озвучка фільму "Солдатик" Джона Данте 1998 року.
Нагадаємо, що в американському госпіталі у віці 85 років помер видатний американський письменник Філіп Рот. Протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення