Помер британський музикант Джордж Майкл

Британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя

Про це повідомив журналістам його видавець.

За його словами, співак помер у себе вдома в Великобританії. Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що жодних підозрілих обставин поліція не виявила, передає ВВС

У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.

Його справжнє ім'я - Йоргос Кіріакос Панайоту, народився 25 червня 1963 року в Лондоні.

За час музичної кар'єри (сольної та в складі дуету Wham!) було продано близько ста мільйонів його записів, що робить його одним з найуспішніших поп-співаків.

Володар двох премій "Греммі" - в категорії "Альбом року" ( "Faith", 1988 рік) і за кращий R&B дует (з Аретой Франклін, пісня "I Knew You Were Waiting (For Me)", 1987).