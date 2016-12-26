Помер британський музикант Джордж Майкл
Про це повідомив журналістам його видавець.
За його словами, співак помер у себе вдома в Великобританії. Смерть виконавця підтвердила і місцева поліція. Її причини ні видавець, ні поліцейські не повідомляють. Відомо тільки, що жодних підозрілих обставин поліція не виявила, передає ВВС
У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.
Його справжнє ім'я - Йоргос Кіріакос Панайоту, народився 25 червня 1963 року в Лондоні.
За час музичної кар'єри (сольної та в складі дуету Wham!) було продано близько ста мільйонів його записів, що робить його одним з найуспішніших поп-співаків.
Володар двох премій "Греммі" - в категорії "Альбом року" ( "Faith", 1988 рік) і за кращий R&B дует (з Аретой Франклін, пісня "I Knew You Were Waiting (For Me)", 1987).
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