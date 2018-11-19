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Помер культовий графічний дизайнер Пабло Ферро

Причиною смерті стала пневмонія
В американському місті Седона, штат Аризона, у віці 83 років помер культовий графічний дизайнер Пабло Ферро.
Помер культовий графічний дизайнер Пабло Ферро Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Інформацію про смерть Ферро підтвердили його офіційні представники, повідомляє Deadline.

Пабло Ферро народився 15 січня 1935 на Кубі. Засновник компанії Pablo Ferro Films, на старті кар’єри він працював із легендарним творцем коміксів Marvel Стеном Лі (який, до речі, теж помер минулого тижня…)

Але справжній успіх Ферро здобув, займаючись дизайном на картинах культового Стенлі Кубрика “Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу” (дебют) і “Механічний апельсин”.


Ілюстрація: designtalk.club

Крім цього, на рахунку Пабло близько сотні стрічок, для яких він розробляв титри. Серед них

  • “Афера Томаса Крауна”;
  • “Детектив Булліт”;
  • “Ковбой, що приходить опівночі”;
  • “Амітивілль 3D”;
  • “Князь тьми” і ” Людина тьми “;
  • “Бітлджус “;
  • “Сімейка Адамсів”;
  • “Люди в чорному”.

 

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19 11 2018 18:54
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