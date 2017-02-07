CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМати заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, якого незаконно судять в окупованому Криму, Аліє померла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла Аліє Чийгоз, мати кримського політв'язня Ахтема Чийгоза
Аліє Чийгоз встигла побачитися з сином перед смертю
Фото:facebook.com/anton.naumlyuk
"Померла Аліє Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза", - повідомив журналіст Антон Наумлюк в facebook.
Аліє Чийгоз, мати кримського політв'язня Ахтема Чийгоза, хворіла на рак, хвороба була у стадії, що не підлягає операції. Останнім часом її стан дедалі погіршувався і захист Чийгоза вимагав забезпечити йому можливість востаннє побачитись з нею. Проте, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.
Окупанти вирішили, що Ахтем Чийгоз може побачитись із смертельно хворою матір’ю, лише якщо вона сама приїде до нього в СІЗО.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 07 2017 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа