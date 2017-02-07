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Померла Аліє Чийгоз, мати кримського політв'язня Ахтема Чийгоза

Аліє Чийгоз встигла побачитися з сином перед смертю
Мати заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, якого незаконно судять в окупованому Криму, Аліє померла.
Померла Аліє Чийгоз, мати кримського політв Фото:facebook.com/anton.naumlyuk

"Померла Аліє Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза", - повідомив журналіст Антон Наумлюк в facebook.

Аліє Чийгоз, мати кримського політв'язня Ахтема Чийгоза, хворіла на рак, хвороба була у стадії, що не підлягає операції. Останнім часом її стан дедалі погіршувався і захист Чийгоза  вимагав забезпечити йому можливість востаннє побачитись з нею. Проте, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.

Окупанти вирішили, що Ахтем Чийгоз може побачитись із смертельно хворою матір’ю, лише якщо вона сама приїде до нього в СІЗО.

 
 
 

 

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02 07 2017 11:13
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