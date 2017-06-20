Смертельно хворій матері Чийгоза, пропонують самій їхати до сина в СІЗО
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у facebook.
У відеозверненні адвокат назвав таке рішення окупаційної влади Криму блюзнірством, адже мати Чийгоза не може встати з ліжка, транспортування її може вбити.
"Сьогодні мені подзвонила уповноважений з прав людини в Криму Людмила Лубіна за дорученням омбудсмена Росії Тетяни Москалькової і повідомила про те, що побачення може бути надано за умови, якщо хвору матір Ахтема Чийгоза привезуть до Сімферополя на машині швидкої допомоги. Сьогодні ж родичі повідомили, що представник Міністерства закордонних справ Росії з'явився до місця проживання матері Ахтема Чийгоза з тією ж пропозицією. Це рішення таке ж безпринципне, таке ж блюзнірське і негуманне", - повідомив Полозов.
У зв’язку з цим Полозов зазначив, що захист намагатиметься домогтися для Чийгоза права попрощатися зі своєю матір’ю.
"Ці люди не розуміють, що мати Чийгоза зараз не здатна вставати з ліжка, і будь-яке транспортування може вбити її. Ми продовжуємо зусилля, щоб домогтися для Чийгоза виконання його священного права попрощатися зі своєю матір'ю. Я закликаю омбудсмена Тетяну Москалькову, Михайла Федотова, голову Ради з прав людини, негайно втрутитися в цю ситуацію. Те, що зараз відбувається, іншими словами, крім як знущання, назвати неможливо", - підкреслив адвокат.
Він також закликав ООН, ОБСЄ і президента України негайно втрутитися і домогтися можливості Чийгозу побачитися з матір’ю.
Раніше Полозов звернувся з листами до російського омбудсмена і голови Ради з прав людини при президенті РФ у зв'язку з тим, що суд забороняє заступнику голови Меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгозу побачитися з його важко хворою матір'ю.
Як відомо, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.
Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".
"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.
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