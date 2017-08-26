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Поранений поліцією Брюсселя нападник помер у лікарні

Чоловік помер від поранень
Поранений поліцейськими чоловік, який 25 серпня напав на двох військових у центрі Брюсселя, помер у лікарні.
Поранений поліцією Брюсселя нападник помер у лікарні Фото: twitter.com/thomas_casa

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру.

Інцидент трактується як терористичний замах на вбивство.


Фото: twitter.com/tdasilvarosa


Фото: twitter.com/tdasilvarosa

Нагадаємо, в центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він з ножем напав на двох військових. Внаслідок нападу двоє поліцейських дістали легких поранень.

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26 08 2017 00:03
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