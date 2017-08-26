CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоранений поліцейськими чоловік, який 25 серпня напав на двох військових у центрі Брюсселя, помер у лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поранений поліцією Брюсселя нападник помер у лікарні
Чоловік помер від поранень
Фото: twitter.com/thomas_casa
Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру.
Інцидент трактується як терористичний замах на вбивство.
Фото: twitter.com/tdasilvarosa
Фото: twitter.com/tdasilvarosa
Нагадаємо, в центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він з ножем напав на двох військових. Внаслідок нападу двоє поліцейських дістали легких поранень.
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