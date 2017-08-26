Поранений поліцією Брюсселя нападник помер у лікарні Чоловік помер від поранень

Поранений поліцейськими чоловік, який 25 серпня напав на двох військових у центрі Брюсселя, помер у лікарні.

Фото: twitter.com/thomas_casa

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру. Інцидент трактується як терористичний замах на вбивство.

Фото: twitter.com/tdasilvarosa

Фото: twitter.com/tdasilvarosa Нагадаємо, в центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він з ножем напав на двох військових. Внаслідок нападу двоє поліцейських дістали легких поранень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію