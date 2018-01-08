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Порошенко: Бійці отримали модернізовані винищувачі

Винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних Сил України
Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1.
Порошенко: Бійці отримали модернізовані винищувачі Фото: unian.ua

Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, – уже в одній з військових частин, повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

"Модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак, зокрема, отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації", – зазначив Порошенко.

Роботи з удосконалення бойового літака виконав Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами держконцерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, що знищують ворога навіть за потужними укриттями.

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01 08 2018 13:21
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