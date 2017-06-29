Порошенко нагородив орденами нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня
Про це повідомляє журналіст Роман Шрайк у Facebook.
У прес-службі українського президента заявили, що нагороди вручалися "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю".
Так, Герега був нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня, а Атрошенко - орденом за заслуги III ступеня.
Як повідомляв iPress.ua, 16 січня2014 року, більшість депутатів у Верховній Раді шляхом підняття рук проголосували за низку законів, які фактично перетворювали Україну на диктаторську державу. Тодішній голова Верховної Ради Володимир Рибак підписав усі "ручні" закони, за які проголосували депутати більшості.
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