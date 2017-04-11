Порошенко обговорив з Тіллерсоном перспективи місії ООН на Донбасі
"Співрозмовники скоординували подальші кроки задля розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті українського президента.
Порошенко подякував Тілерсону за підтримку України у конфлікті з Росією та наголосив на важливості санкцій проти РФ. За його словами, "лише в такий спосіб можна примусити агресора повернутися у русло міжнародного права, поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав". Особливу увагу під час переговорів приділили питанню "звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах".
Нагадаємо, напередодні спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція.
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