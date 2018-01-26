Порошенко обговорив з Тіллерсоном поставки зброї в Україну

Президент Петро Порошенко обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном етапи поставок в Україну зброї.

Про це Президент розповів за підсумками зустрічі з Тіллерсоном на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), передають "Українські Новини".

"Я подякував панові держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про деякі етапи цієї співпраці", - сказав він.

На уточнююче запитання про дати поставок зброї Порошенко відмовився відповідати.

"Мені відомі всі дати, ніхто їх від нас не приховує. Оскільки йдеться про зброю, оборонну співпрацю, я не те що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї. Можу сказати, як тільки довідалися, що Україна отримала нове озброєння, кардинально помінялося поводження російських військових і бойовиків. Вони вже значно обережніші", - відповів Президент.

Порошенко додав, що це є результатом, якого Україна і хотіла досягти.

Додамо, що міністр оборони Степан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin.