Порошенко обговорив з Тіллерсоном поставки зброї в Україну
Про це Президент розповів за підсумками зустрічі з Тіллерсоном на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), передають "Українські Новини".
"Я подякував панові держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про деякі етапи цієї співпраці", - сказав він.
На уточнююче запитання про дати поставок зброї Порошенко відмовився відповідати.
"Мені відомі всі дати, ніхто їх від нас не приховує. Оскільки йдеться про зброю, оборонну співпрацю, я не те що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї. Можу сказати, як тільки довідалися, що Україна отримала нове озброєння, кардинально помінялося поводження російських військових і бойовиків. Вони вже значно обережніші", - відповів Президент.
Порошенко додав, що це є результатом, якого Україна і хотіла досягти.
Додамо, що міністр оборони Степан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin.
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