Порошенко підписав закон, який посилює захист прав військовиків, поранених під час служби в зоні АТО

Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України" №2049-VIII, прийнятий Верховною Радою 18 травня 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Закон посилює захист прав військовослужбовців, які дістали травму (контузію, поранення, каліцтво) під час проходження військової служби, зокрема в зоні проведення АТО. Документ спрямовано на вдосконалення процедури оформлення медичних довідок та інших документів для отримання військовослужбовцями передбачених законодавством пільг.

"Необхідність прийняття відповідного закону виникла через непоодинокі випадки, коли військовослужбовці, які отримали поранення та особливо контузії під час бойових дій, не мали можливості отримати передбачені чинним законодавством пільги та компенсації внаслідок недосконалості положень статуту внутрішньої служби ЗСУ. В свою чергу, відсутність документів про одержання поранення, травми або контузії на момент огляду пораненого військово-лікарською комісією надавала їй право зазначати у довідці замість "поранення" саме "захворювання", що й створювало для пораненого негативні юридичні наслідки", - зазначили в прес-службі.

Також повідомляється, що зміни до статуту внутрішньої служби Збройних сил України, що внесені цим законом, дозволяють впорядкувати процес отримання пораненими військовослужбовцями довідок про причинний зв'язок отримання поранення (травми, контузії, каліцтва) з виконанням військових обов’язків та створюють сприятливі умови для забезпечення реалізації передбачених законодавством прав на пільги пораненим учасникам антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.