Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО - опитування SOCIS

Згідно з дослідженням, у разі проведення найближчим часом референдуму про вступ України до Європейського Союзу - 61,4% українців проголосували би "за", а 26,4% - "проти"

Українці підтримують вступ до ЄС і НАТО й вважають найбільш ефективним у міжнародній політиці п'ятого президента України Петра Порошенка

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного центром SOCIS.

Згідно з дослідженням, у разі проведення найближчим часом референдуму про вступ України до Європейського Союзу - 61,4% українців проголосували би "за", а 26,4% - "проти". Вступ України до НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% - проти.

Українці також вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних. 17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського.

Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.

Крім того, найбільш здатним серед українських політиків ефективно забезпечити інтеграцію України в ЄС і НАТО 21,8% опитаних українців вважають Порошенка, 16,1% - Зеленського, 3,6% - Володимира Гройсман, 3,3% - Ігоря Смешка, 2, 8% - Юлію Тимошенко, 2,1% - Дмитра Разумкова, 1,8% - Юрія Бойка і 1,3% - Євгена Мураєва. Решта політиків не набрали 1%.

Українці також досить стримано оцінюють результати проведення "Кримської платформи" і візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. 45,4% опитаних зазначили, що проведення "Кримської платформи" - це подія, яка не має жодного практичного впливу на повернення Криму до складу України, 19,8% - вважають, що це наближає повернення Криму, а 9,2% - переконані, що це ускладнить повернення Криму.

Не очікують від візиту президента України до США значних наслідків для українсько-американських відносин 47,9% опитаних, а 32,2% - вважають, що цей візит матиме суттєві наслідки для двосторонніх відносин.

Опитування було проведено 16-21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводили в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки 2,4%.