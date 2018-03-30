Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік
Згідно із повідомленням на сайті глави держави, загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн.
336 тис. із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік у повному обсязі перераховує на благодійні цілі.
15 795 874 грн – проценти по депозитах.
Із суми річного доходу Порошенка сплачено податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, якою обкладаються заробітна плата та відсотки по депозитах. Із зазначених доходів також стягнуто 1,5% військового збору.
Сума коштів, які Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, згідно з офіційною інформацією, зменшилася за рік на 430 тис. доларів.
"Згідно закону, Президент задекларував витрати за попередній рік, - в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок. Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України. Сума – в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ. Жодної копійки не витрачено із державного бюджету", – йдеться в повідомленні на сайті президента.
Близько двохсот мільйонів гривень у 2017 році склали витрати на благодійну діяльність, як-то: соціальні, культурні, медичні програми, підтримка армії.
"Вони не відображені у декларації на тій підставі, що подібна діяльність здійснювалася не фізичною особою, а всеукраїнською організацією "Благодійний Фонд Порошенка" та юридичними особами, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко і які зазначені в його електронній декларації. Загальна сума подібних витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 включно перевищила 800 млн грн", – повідомляють у прес-службі президента.
За офіційною інформацією, упродовж 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.
Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко, його нерухомого та рухомого майна.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.
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