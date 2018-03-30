Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів за минулий рік

Мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Задекларовані доходи Кличка склали 5 140 932 гривні, з яких 4 942 422 гривні доходів від роялті. Крім того, серед доходів мера заробітна плата мера 186 668 гривень, подарунок у негрошовій формі від Національного олімпійського комітету - 11 630 гривень, банківські відсотки - 212 гривень, - свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформує LB.ua.

На рахунках Кличка в УкрСиббанку розміщено 1 014 євро, 1 265 доларів, 6017 гривень, на банківських рахунках у "Банк Кредит Дніпро" - 124 431 гривню і 24 долари. Також мер має 18 100 доларів і 29 500 євро готівки.

При цьому в декларації мер вказав, що він дав у борг третім особам 8 398 700 євро і 697 680 доларів (ця позика тягнеться з електронної декларації від 2016 року).

У власності Кличка перебуває квартира в Києві площею 251,8 кв. м, придбана 2005 року за 35 тис. гривень. У власності його дружини Наталії Єгорової - житловий будинок у селі Лютіж Вишгородського району площею 785,5 кв. м, придбаний 2013 року за 3,62 млн гривень, і земельна ділянка в Лютежі (площею 2 500 кв. м). У власності його дружини також перебувають автомобілі Land Rover Discovery 3.0 2013 року випуску, придбаний за 640 тис. гривень, і Toyota Sequoia 2014 року випуску, придбаний за 1 330 697 гривень.

Кличко володіє мотоциклом Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 року випуску, придбаним у 2014 році за 600 тис. гривень, і платформою-причепом 2013 року випуску.

Крім того, Кличко задекларував 7 наручних механічних годинників (2 - IWC, 3 - Frank Muller і 2 - Mont Blanc), мармуровий камінний годинник Jacques Murray&Co XIX століття і білий рояль Yamaha DC1A, який він придбав за 960 тис. гривень.

Кличко і його дружина також задекларували витрати на страхування в Німеччині, відповідно, 244,9 тис. гривень і 299,1 тис. гривень.