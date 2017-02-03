В Україні посилять соцзахист дітей з окупованих територій

Уряд очікує, що ці заходи дозволять краще формувати проукраїнську позицію серед молоді з непідконтрольних територій

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".

Документ повинен посилити підтримку держави у здобутті освіти у державних та комунальних навчальних закладах для відповідної категорії людей, що зараз живуть на окупованих територіях сходу України, - повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.

"Підтримка буде здійснюватись у межах державної цільової програми та передбачатиме комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках або інше)", - наголошується у прес-центрі.

Зазначається, що саме уряд визначатиме, про які заходи та їхні умови буде йти мова.

Влада держави очікує, що ці заходи дозволять краще формувати проукраїнську позицію серед молоді з непідконтрольних територій, а також дозволить їм краще адаптуватися у суспільстві.

Зазначимо, дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляє, що в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей.

Раніше, президент України Петро Порошенко підписав закони, які посилюють соціальний захист громадян, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечували її проведення, а також членам їх сімей та родинам загиблих.