НОВИНИПрезидент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку перевірити обґрунтованість нарахування штрафу голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.
Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.
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Порошенко просить перевірити обґрунтованість штрафу Коболєва
Президент звернувся до генерального прокурора
Андрій Коболєв. Фото: uacrisis.org
"Під час засідання РНБО щодо енергетичної безпеки держави … було піднято питання штрафів Нафтогазу Державною фіскальною службою. Президент звернувся до генерального прокурора і в.о. голови ДФС перевірити обгрунтованість претензій фіскальної служби", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.
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01 03 2018 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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