Порошенко просить перевірити обґрунтованість штрафу Коболєва

Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку перевірити обґрунтованість нарахування штрафу голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

"Під час засідання РНБО щодо енергетичної безпеки держави … було піднято питання штрафів Нафтогазу Державною фіскальною службою. Президент звернувся до генерального прокурора і в.о. голови ДФС перевірити обгрунтованість претензій фіскальної служби", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.



