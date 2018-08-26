Порошенко: Скоро наш прапор знову майорітиме в Донецьку

"Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну"

Президент Петро Порошенко переконаний, що український прапор скоро майорітиме в Донецьку.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook з нагоди днів Рівного та Донецька.

"Рівняни святкують день рідного міста на вільній українській землі, а Донецьк, на жаль, поки залишається тимчасово окупованою територією", - зазначив Президент.

"Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну. Скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку!", - впевнений він.

Раніше Президент Петро Порошенко заявив, що Україна наростила "міцні м'язи", витримавши випробування війною і економічною кризою.