НОВИНИПрезидент Петро Порошенко переконаний, що український прапор скоро майорітиме в Донецьку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко: Скоро наш прапор знову майорітиме в Донецьку
"Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну"
Фото: unian.ua
Про це йдеться на його сторінці у Facebook з нагоди днів Рівного та Донецька.
"Рівняни святкують день рідного міста на вільній українській землі, а Донецьк, на жаль, поки залишається тимчасово окупованою територією", - зазначив Президент.
"Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну. Скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку!", - впевнений він.
Раніше Президент Петро Порошенко заявив, що Україна наростила "міцні м'язи", витримавши випробування війною і економічною кризою.
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26 08 2018 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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