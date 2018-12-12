Порошенко вирушив у Брюссель з пропозицією "азовських санкцій" проти Росії
У програмі візиту - зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та керівництвом Європейської Комісії, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими європейськими лідерами, повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко заявив, що під час візиту в Брюссель буде домагатися, щоб під час розгляду питання про продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії було взято до уваги "Азовський пакет". Перед відльотом Президент заявив, що в столиці Бельгії відбудуться надзвичайно важливі для України події.
"Буду боротися за те, щоб вони були наповнені реальним і конкретним змістом", - сказав він.
"Це і рішення, в якому дуже сумнівалися півроку тому, що вдасться продовжити санкції проти РФ. Зараз я вже твердо налаштований на те, що у нас є більш ніж переконливий аргумент для того, щоб санкції були продовжені. Ми повинні переконати, щоб був розглянутий і взятий до уваги і Азовський пакет", - сказав Порошенко.
У пакеті санкцій, на його думку, повинна бути відображена позиція щодо відповідальності РФ і визначення дій Москви як акту агресії проти України та спроби окупації Азовського моря і Керченської протоки, як це раніше було відображено в резолюції Конгресу США.
"Нам зараз треба робити максимум з того, що від нас залежить. З одного боку для того, щоб різко посилити можливості Збройних сил України. А з іншого боку - зміцнити міжнародну солідарність навколо України для того, щоб агресор чітко розумів, що чим більше буде агресивних дій, тим більшою буде відповідальність і тим більше заплатить Російська Федерація як країна-агресор за абсолютно безвідповідальні агресивні дії щодо нашої держави", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.
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