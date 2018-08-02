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Порошенко закликав Австрію визнати Голодомор геноцидом

Голова Української держави провів зустріч з головою парламенту Австрії Вольфгангом Соботкою
Президент Петро Порошенко закликав Австрію визнати Голодомор геноцидом українського народу.
Порошенко закликав Австрію визнати Голодомор геноцидом Фото: gettyimages.com

Про це він заявив під час зустрічі з головою Національної Ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою, інформує прес-служба президента.

Співрозмовники також відзначили важливість зміцнення міжпарламентського діалогу між двома країнами. Порошенко висловив надію на швидке формування групи дружби з Україною в Національній Раді Австрії. У свою чергу Соботко позитивно відзначив реформи, які проводить українська влада.

Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі в результаті російської агресії. Президент також зазначив солідарність Австрії в підтримці українських зусиль з протидії російській агресії. Він подякував за допомогу в подоланні гуманітарних наслідків цієї агресії.

Співрозмовники погодилися з важливістю санкцій проти Росії.

Голова Української держави запросив голову Національної Ради Австрії відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко прибув до Австрії з робочим візитом, в рамках якого він проведе низку зустрічей з владою і відвідає Віденський бал.

Нагадаємо, 29 листопада Сенат Австралії прийняв заяву про голодомор 1933 року. У документі підтверджується, що в результаті дій сталінського режиму в цей період від голоду померло близько 7 млн українців.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пропонує ухвалити закон про відповідальності за невизнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

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08 02 2018 22:46
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