ООН прийняв зустрічний позов росії проти України у справі про геноцид

Його визнали прийнятним і зобов’язали обидві сторони подати свої аргументи в межах провадження щодо Конвенції про запобігання геноциду.

Міжнародний суд ООН визнав прийнятним зустрічний позов росії проти України у справі щодо можливого порушення Конвенції про запобігання геноциду та зобов’язав обидві сторони подати свої правові позиції.

Про це йдеться в ухвалі Суду від 5 грудня, оприлюдненій у понеділок.

Суд постановив, що зустрічний позов москви "є прийнятним як таким і становить частину поточного провадження". Він також відхилив клопотання України про його відхилення, встановивши, що позов підпадає під юрисдикцію Суду і "має безпосередній зв’язок з предметом основного позову".

Відповідно до графіка, Україна має надати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а росія - подати свої контраргументи до 7 грудня 2027 року.

Нагадаємо, 2 лютого 2024 року Міжнародний суд оголосив проміжне рішення у справі за позовом України, в якому Київ звинуватив росію у спотворенні поняття геноциду, використаному як привід для повномасштабного вторгнення.

Тоді Суд відхилив більшість заперечень рф, але не став розглядати вимоги України щодо незаконності визнання так званих "Л/ДНР" та початку війни на основі фальшивих звинувачень у геноциді, вказавши, що ці питання не стосуються Конвенції про геноцид.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що росія безпідставно звинуватила Київ у неіснуючому геноциді, що може порушувати саму Конвенцію.

