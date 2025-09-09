Британія не визнала дії Ізраїлю у Газі геноцидом – Reuters

Тривала позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що питання геноциду повинні визначати суди.

Згідно з офіційним листом уряду, Велика Британія не дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид проти палестинців у Газі, попри жахливі страждання цивільного населення. Ізраїль широко звинувачують у цьому злочині, зокрема найбільша у світі група вчених-геноцидознавців, через його майже дворічну кампанію в палестинському анклаві, в результаті якої, згідно з даними місцевих органів влади, загинуло понад 64 тисячі осіб.

Про це інформує Reuters.

Ізраїль відкидає звинувачення, посилаючись на своє право на самооборону після нападу бойовиків Хамасу 7 жовтня 2023 року, в результаті якого, за даними ізраїльської сторони, загинуло 1200 осіб і було захоплено 251 заручник.

Девід Леммі, який до п’ятниці обіймав посаду міністра закордонних справ Великої Британії, написав у листі від 1 вересня до парламентського комітету, що уряд уважно розглянув ризик геноциду.

"Відповідно до Конвенції про геноцид, злочин геноциду має місце лише тоді, коли існує конкретний намір знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Уряд не дійшов висновку, що Ізраїль діє з таким наміром", — зазначив він у листі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Леммі був міністром закордонних справ з середини 2024 року до п’ятниці, коли його змінила Іветт Купер, а він був призначений заступником прем’єр-міністра в рамках ротації уряду.

В листі також зазначено, що "велика кількість жертв серед цивільного населення, включно з жінками та дітьми, а також масштабні руйнування в Газі є вкрай жахливими. Ізраїль повинен зробити значно більше, щоб запобігти стражданням та полегшити їх наслідки".

Війна в Газі ускладнила відносини між Британією та Ізраїлем. Ізраїльський уряд обурений планами Великої Британії визнати державу Палестина та заборонити ізраїльським чиновникам відвідувати найбільшу цього тижня виставку оборонної продукції.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог має прибути до Лондона цього тижня, де, як очікується, зустрінеться з прем'єр-міністром Кіром Стармером.