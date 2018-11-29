Порошенко закликав НАТО направити військові кораблі в Азовське море
Присутність кораблів НАТО необхідна, щоб гарантувати безпеку в Азовському морі, заявив голова держави сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові направити кораблі до Азовського моря, щоб підтримати Україну і забезпечити безпеку", - сказав Порошенко.
"Єдина мова, яку Путін розуміє, - це згуртованість західного світу", - підкреслив Порошенко.
"Ми не можемо прийняти цю агресивну політику Росії, спочатку це був Крим, потім Східна Україна, тепер він хоче Азовське море. Німеччина також повинна запитати в себе: що зробить Путін наступного разу, якщо ми не зупинимо його?", - сказав Порошенко.
Також, президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата