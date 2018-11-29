Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко закликав НАТО направити військові кораблі в Азовське море

Присутність кораблів союзників покаже Путіну згуртованість західного світу
Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Порошенко закликав НАТО направити військові кораблі в Азовське море Фото: president.gov.ua

Присутність кораблів НАТО необхідна, щоб гарантувати безпеку в Азовському морі, заявив голова держави сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові направити кораблі до Азовського моря, щоб підтримати Україну і забезпечити безпеку", - сказав Порошенко.

"Єдина мова, яку Путін розуміє, - це згуртованість західного світу", - підкреслив Порошенко.

"Ми не можемо прийняти цю агресивну політику Росії, спочатку це був Крим, потім Східна Україна, тепер він хоче Азовське море. Німеччина також повинна запитати в себе: що зробить Путін наступного разу, якщо ми не зупинимо його?", - сказав Порошенко.

Також, президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2018 11:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.