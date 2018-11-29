Порошенко закликав НАТО направити військові кораблі в Азовське море

Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Присутність кораблів НАТО необхідна, щоб гарантувати безпеку в Азовському морі, заявив голова держави сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові направити кораблі до Азовського моря, щоб підтримати Україну і забезпечити безпеку", - сказав Порошенко.

"Єдина мова, яку Путін розуміє, - це згуртованість західного світу", - підкреслив Порошенко.

"Ми не можемо прийняти цю агресивну політику Росії, спочатку це був Крим, потім Східна Україна, тепер він хоче Азовське море. Німеччина також повинна запитати в себе: що зробить Путін наступного разу, якщо ми не зупинимо його?", - сказав Порошенко.

Також, президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".