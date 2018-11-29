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Порошенко: Путін хоче приєднати ще частину України

"Очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією"
Події 25 листопада у Азовсько-Керченській акваторії показують агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна приєднати ще частину української території.
Порошенко: Путін хоче приєднати ще частину України Фото: president.gov.ua

"Наш флот дотримується міжнародного права. У нас є всі докази на столі, всі бачать, що це російські солдати напали на наш флот", -  заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Ми повинні були реагувати після цього акту агресії, і тому я ухвалив військовий стан в деяких регіонах, тому що ми повинні захищати нашу країну. Це як у 2014 році: Путін хоче приєднати ще одну частину України, він поводиться так само, як і тоді", - розповів Порошенко.

Очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією", зазначив президент України.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

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29 11 2018 10:45
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