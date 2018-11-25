Росія атакувала українські катери, є поранений, - ВМС України
"На виході з Керченській протоці росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений", - повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин.
Прес-служба Військово-морських сил повідомила, що підбитий бронекатер "Бердянськ".
"Після виходу з 12-мильної зони катера ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських мил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на знищення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.
Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".
Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.
Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.
Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.
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