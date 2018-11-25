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Росія закрила Керченську протоку

Раніше російський корабель здійснив таран рейдового буксира ВМС України
Росія закрила Керченську протоку після того, як вранці, 25 листопада, російський корабель здійснив таран рейдового буксира Збройних Сил України.
Росія закрила Керченську протоку Фото: kerch-most.ru

"Канал закритий - Керч-Єнікальський канал... Не при будь-яких військових кораблях закривають. Але тут явна непокора вимогам, і є побоювання провокацій", - інформує "ТАСС".

За його словами, побоювання провокацій пов'язані з тим, що політичні заяви вже з'явилися в деяких ЗМІ. Крім того, кораблі, нібито, відключили всі засоби опізнавання, уточнив співрозмовник.

"Їх не видно, в центр контролю руху суден інформацію вони не надсилають", - відзначило джерело.

Нагадаємо, що Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями.

За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади".

Раніше, корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації застерегло Україну від спроб переглядати статус Азовського моря як внутрішніх вод двох країн, заявивши, що "перевірки судів в Азово-Керченській акваторії береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії обґрунтовані і правомірні".

Також, комітет Парламентської асамблеї НАТО з питань цивільного виміру та безпеки вважає незаконними і небезпечними дії Росії в Азовському морі.

 

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