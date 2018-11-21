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МЗС РФ звинувачує Київ і Брюссель у загостренні ситуації в Азовському морі

На думку російського відомства, "перевірки судів в Азово-Керченській акваторії береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії обґрунтовані і правомірні"
Міністерство закордонних справ Російської Федерації застерігає Україну від спроб переглядати статус Азовського моря як внутрішніх вод двох країн.
МЗС РФ звинувачує Київ і Брюссель у загостренні ситуації в Азовському морі Фото: google.com

"Російська Федерація попереджає, що відповідальність за можливе подальше загострення ситуації в Азово-Керченській акваторії лягає на Україну і держави, що підтримують її провокаційні дії", – заявили в МЗС РФ у середу, 21 листопада, повідомляє "Интерфакс".

На думку російського відомства, "перевірки судів в Азово-Керченській акваторії, які здійснювала берегова охорона Прикордонної служби ФСБ Росії, обґрунтовані і правомірні".

"Азовське море – внутрішні води Росії і України, де свободою судноплавства користуються лише російські і українські судна. Керченська протока ніколи не була і не є міжнародною за змістом Конвенції ООН з морського права 1982 року, і до неї не застосовні вимоги про право транзитного або мирного проходу для іноземних суден", – йдеться в заяві МЗС РФ.

"Всупереч заявам Києва і Брюсселя, Росія не нарощує військову присутність в Азовському морі. Дислоковані там сили в основному використовуються для охорони Кримського мосту", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка, Європейський Союз надасть допомогу Україні для соціально-економічного розвитку Приазов'я, а голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що "найближчими тижнями або навіть днями" ЄС має намір вжити конкретних заходів щодо ситуації в Азовському морі.

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21 11 2018 22:14
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