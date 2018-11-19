У НАТО засудили дії Росії в Азовському морі
"У резолюції до доповіді Лорда Джоплінга "Протидія гібридним загрозам Росії" враховано новий параграф, який було внесено нашою делегацією", – повідомила голова делегації депутат Ірина Фріз у Facebook.
"Його зміст такий: засуджуючи незаконне будівництво керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставного затримання українських та міжнародних суден в Азовському морі, сильно занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цьому регіоні", – уточнила Фріз.
Комітет з питань цивільного виміру та безпеки ПА НАТО ухвалив цю резолюцію одностайно, повідомила вона.
В останні місяці російські прикордонники дедалі частіше зупиняють українські судна в Азовському морі нібито для перевірки.
Додамо, в ПА НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми. Парламентська Асамблея НАТО також звертає увагу на "загальні стратегічні виклики, які російські кібернетичні та інформаційні операції створюють для безпеки союзників".
Як повідомлялось, українська делегація під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО презентувала чергову доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.
Також делегація передала партнерам з ПА НАТО дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії - діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).
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