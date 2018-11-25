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Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями

За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади"
У так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявляють, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.
Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями Фото: ФСБ

"Сьогодні вранці близько 7:00 за московським часом три кораблі Військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули державний кордон Російської Федерації, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації", - цитує "Интерфакс" прес-службу "управління".

Там відзначили, що українські військові кораблі продовжують рух до Керченської протоки, в якій "діє дозвільний порядок руху і стоянки суден, відповідно до графіка руху і розстановки суден, затвердженим капітаном російського морського порту".

"Разом з тим, до теперішнього часу заявки встановленим порядком не подано, в графік проходу кораблі не включені. Кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади", - заявили російські прикордонники.

Вони заявили, що Прикордонна служба ФСБ вживає "всіх заходів для забезпечення безпеки судноплавства і регулювання руху суден в акваторіях Чорного, Азовського морів і Керченської протоки".

Нагадаємо, що корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації застерегло Україну від спроб переглядати статус Азовського моря як внутрішніх вод двох країн, заявивши, що "перевірки судів в Азово-Керченській акваторії береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії обґрунтовані і правомірні".

Також, комітет Парламентської асамблеї НАТО з питань цивільного виміру та безпеки вважає незаконними і небезпечними дії Росії в Азовському морі.

 

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