Корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі, - ОНОВЛЕНО

Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик

Прикордонний корабель Росії в Азовському морі протаранив рейдовий буксир українських військових.

25 листопада два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ планово переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Про цей перехід заздалегідь поінформували відповідно до міжнародних норм та безпеки судноплавства, заявили у ВМС.

"Проте … прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксиру. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", - повідомило командування військово-морських сил.

Оновлення:

У військово-морських силах України розповіли деталі проходження українських кораблів з Одеси до Маріуполя, під час якого Росія протаранила буксир.

Два українські малі броньовані артилейрійські катери та рейдовий буксир вийшли з порту Одеси у Чорному морі і почали рухатись в напрямку порту в Маріуполі.

О 03:58 вночі 25 листопада український катер "Бердянськ" зв’язався з береговим постом російської ФСБ, а також морськими портами "Керч" і "Кавказ". Так Україна повідомила про намір суден перейти через Керченську протоку. Це необхідно роботи згідно з договором про спільне користування Азовським морем та протокою.

Російська сторона отримала інформацію, проте не відповіла, заявили ВМС.

О 04:07 українські військові зафіксували переговори диспетчера порту "Керч" з російським військовим судном "Суздалець". У переговорах йшлося про виявлення у морі кораблів ВМС України. Попри переговори порту з російськими військовими, диспетчери не відповідали на виклики українських кораблів, заявили у ВМС.

"Прикордонні кораблі РФ продовжують супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані", — йдеться в заяві ВМС станом на 13:10 25 листопада.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Російської Федерації застерегло Україну від спроб переглядати статус Азовського моря як внутрішніх вод двох країн, заявивши, що "перевірки судів в Азово-Керченській акваторії береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії обґрунтовані і правомірні".