Україна звернулася до Радбезу ООН через напад російських кораблів

Коли саме Рада безпеки може зібратися на зустріч із цього приводу, поки не відомо

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.

Про це в неділю, 25 листопада, повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко.

"За дорученням президента Петра Порошенка негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!" – зазначив Єльченко.

Нагадаємо, в неділю, 25 листопада, російські кораблі перехопили три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське. Москва звинуватила їх у порушенні державного кордону. При цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир.

У Військово-морських силах Збройних сил України наголосили, що "таран прикордонним кораблем Росії рейдового буксира "Яни Капу" підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення, наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави". Українські військові моряки також нагадали про інші положення міжнародного права, які порушила Росія, не пропускаючи українські кораблі з Чорного моря в Азовське.

За інформацією ВМС ЗСУ станом на 19:00, після початку руху на вихід корабельної групи українських ВМС з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

"Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ “Дон” з метою спроби абордажу. Не зважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання", – заявили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.