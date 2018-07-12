ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко затвердив держбюджет-2019
Інформацію також підтвердили в Адміністрації президента
Фото:president.gov.ua
Про це він заявив, виступаючи на Всеукраїнському діловому жіночому форумі.
"Я зараз там підписав бюджет", – сказав Порошенко, пише УП.
В Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що йдеться про державний бюджет 2019 року.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.
Згодом спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.
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