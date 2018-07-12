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Порошенко затвердив держбюджет-2019

Інформацію також підтвердили в Адміністрації президента
Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік.
Порошенко затвердив держбюджет-2019 Фото:president.gov.ua

Про це він заявив, виступаючи на Всеукраїнському діловому жіночому форумі.

"Я зараз там підписав бюджет", – сказав Порошенко, пише УП.

В Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що йдеться про державний бюджет 2019 року.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

Згодом спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.

 

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07 12 2018 16:17
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