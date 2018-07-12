Порошенко затвердив держбюджет-2019

Інформацію також підтвердили в Адміністрації президента

Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік.

Про це він заявив, виступаючи на Всеукраїнському діловому жіночому форумі.

"Я зараз там підписав бюджет", – сказав Порошенко, пише УП.

В Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що йдеться про державний бюджет 2019 року.