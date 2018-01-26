Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі

Наразі невідомо про що говорили політики

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

У п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "112.Україна" продемонстрували кадри початку зустрічі без аудіосупроводу.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Відзначимо, що Президент Петро Порошенко під час свого виступу в Давосі заявив, що Україна має гарну підтримку з боку Конгресу США та президента Дональда Трампа.

Раніше Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.