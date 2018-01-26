ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі
Наразі невідомо про що говорили політики
Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон. Фото: White House
У п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "112.Україна" продемонстрували кадри початку зустрічі без аудіосупроводу.
Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Відзначимо, що Президент Петро Порошенко під час свого виступу в Давосі заявив, що Україна має гарну підтримку з боку Конгресу США та президента Дональда Трампа.
Раніше Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.
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