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Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі

Наразі невідомо про що говорили політики
Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
Порошенко зустрівся з Тіллерсоном у Давосі Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон. Фото: White House

У п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "112.Україна" продемонстрували кадри початку зустрічі без аудіосупроводу.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Відзначимо, що Президент Петро Порошенко під час свого виступу в Давосі заявив, що Україна має гарну підтримку з боку Конгресу США та президента Дональда Трампа.

Раніше Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.

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