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Посол Італії в Росії виправдовує анексію Криму, назвавши її "голосуванням за незалежність"

Дипломат переконаний, що європейські санкції проти РФ навряд чи досягнуть мети
Посол Італії в Росії Чезаре Марія Рагальїні заявив, що "Крим не був першою країною, яка голосувала за свою незалежність у Європі".
Посол Італії в Росії виправдовує анексію Криму, назвавши її "голосуванням за незалежність" Фото: ЕРА

"Крим не був першою країною, яка голосувала за свою незалежність в Європі. Ніхто не заперечує право суверенної держави долучитися до міжнародної організації, але немає жодних сумнівів у тому, що переговори ЄС з Україною мали сильні політичні мотиви: це була очевидна спроба вивести Київ з-під історичного впливу Росії. Якщо це було метою, то ЄС не вдалося цього зробити. Ми не мали недооцінювати історичні та економічні зв’язки між Москвою й Києвом. Це було серйозною помилкою", – сказав посол в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera, пише "Слово і діло".

Він також заявив, що європейські санкції проти РФ навряд чи досягнуть мети, задля якої вони призначені, а саме – змусити Москву змінити свою поведінку в Україні.

"Сьогодні Європа трохи зв'язана Мінськими угодами, які майже не просуваються, ситуація на місцях залишається неоднозначною. Я вважаю, що Європа могла б дати чіткі сигнали обом сторонам, що подальше протистояння неприйнятне", – зазначив Рагальїні.

Посол додав, що ЄС міг би також переглядати рішення про санкції щоквартально, а не раз на півроку, як зараз.

Як відомо, офіційна позиція італійського уряду полягає в тому, що Італія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України й не визнає російську анексію Криму.

Нагадаємо, що у травні ведучий шоу NEMO на італійському телеканалі RAI заявив, що "Україна програє Євробачення, як програла Крим". Згодом журналіст вибачився за свої слова.

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