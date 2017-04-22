Посол КНР назвав привабливі галузі української економіки для китайських інвесторів

Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей на прес-конференції з нагоди встановлення 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Китаєм заявив, що країни повинні разом освоювати міжнародний ринок.

Він зазначив, що етап, на якому економічні відносини між двома країнами обмежувалися тільки торгівлею, пройшов.

За словами Ду Вея, в подальшому Китай і Україна повинні йти шляхом спільної науково-дослідницької діяльності і освоєння нових науково-технічних продуктів, разом освоюючи міжнародний ринок, повідомляє "LB.ua".

"Українська сторона має дуже сильні фундаментальні наукові дослідження. Ви маєте велику перевагу в цьому плані. Проблема в тому, що українській науково-технічній галузі явно бракує фінансування та інвестицій", - зазначив посол КНР, зауваживши, що у Китаю є можливість інвестувати у високотехнологічні розробки і багатий досвід перетворення наукового потенціалу в готові продукти на ринку.

Серед високотехнологічних галузей, в яких Китай зацікавлений у співпраці з Україною, посол зазначив авіабудування, космос, нові матеріали, нові джерела енергії.

Дипломат зазначив, що в багатьох сферах економіки багатства України і Китаю взаємно доповнюють один одного, що дозволяє вести взаємовигідну співпрацю.

Серед особливо привабливих галузей для китайських інвесторів в українську економіку дипломат назвав сільське господарство, транспорт, логістику і енергетику.

Посол Китаю також зазначив логістичний потенціал України, який засновано на вигідному географічному положенні. Водночас він зазначив, що розвинена мережа доріг, наявна в Україні, зараз застаріла, і це заважає реалізації переваг України як держави, що розташована в центрі шляху з континентальної Азії в Європу.

Раніше посол заявляв, що Китай готовий запровадити безвізовий режим з Україною, зважаючи на бажання двох країн.