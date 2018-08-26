Посольство України й Порошенко висловили співчуття з приводу смерті Маккейна

"Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави", - заявив Порошенко

Посольство України в США висловило співчуття родині та друзям американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня.

Українські дипломати назвали Маккейна одним з найбільших друзів України і американським героєм.

"Його величезний внесок у свободу і демократію України ніколи не буде забутий. Сенатор Маккейн приєднався до українського народу на Майдані в Києві взимку 2013 року, подорожуючи на Донбас напередодні нового року 2015-го, щоб підняти дух українських солдат", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

"Ми сумуємо разом з вами і американським народом", - сказано в повідомленні.

Співчуття з приводу смерті Маккейна також висловив Президент Петро Порошенко.

"Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі", - нагадав Порошенко.

Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 рік.