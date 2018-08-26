Посольство України й Порошенко висловили співчуття з приводу смерті Маккейна
Українські дипломати назвали Маккейна одним з найбільших друзів України і американським героєм.
"Його величезний внесок у свободу і демократію України ніколи не буде забутий. Сенатор Маккейн приєднався до українського народу на Майдані в Києві взимку 2013 року, подорожуючи на Донбас напередодні нового року 2015-го, щоб підняти дух українських солдат", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.
"Ми сумуємо разом з вами і американським народом", - сказано в повідомленні.
Співчуття з приводу смерті Маккейна також висловив Президент Петро Порошенко.
"Сумна звістка для всього українського народу – помер великий друг України Сенатор Джон Маккейн", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
"Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі", - нагадав Порошенко.
Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 рік.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро