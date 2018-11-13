Постраждалий від зіткнення норвезький фрегат практично затонув

Наразі над водою виступає лише частина радарної вежі та огорожа на палуб

Норвезький фрегат Helge Ingstad, який минулого тижня отримав серйозні пошкодження у результаті зіткнення з танкером, практично затонув.

Раніше спеціалісти ВМС Норвегії закріпили пошкоджений фрегат тросами біля берега, однак вранці у вівторок два троси розірвалися і фрегат опустився під воду ще на метр, повідомляє телерадіокомпанія NRK.

"О 6 ранку порвалися троси на передній частині судна. Не витримали запобіжники. В результаті судно занурилося ще глибше", - повідомив на спеціальній прес-конференції представник Міноборони Норвегії Ховард Матісен.

За його словами, зараз фрегат стабілізували у одному положенні.



Фото: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

На фотографіях з місця події видно, що зараз над водою виступає лише частина радарної вежі та огорожа на палубі.

Нагадаємо, 8 листопада в районі норвезької комуни Ейгарден у губернії Хордаланд танкер Sola TS зіткнувся з фрегатом ВМС Норвегії Helge Ingstad зі 137 членами екіпажу на борту. У результаті зіткнення постраждали 8 людей, фрегат же отримав серйозні пошкодження. За допомогою буксирів судно відтягнули до нафтового терміналу Стура нафтогазової компанії Equinor.