Постраждалий від зіткнення норвезький фрегат практично затонув
Раніше спеціалісти ВМС Норвегії закріпили пошкоджений фрегат тросами біля берега, однак вранці у вівторок два троси розірвалися і фрегат опустився під воду ще на метр, повідомляє телерадіокомпанія NRK.
"О 6 ранку порвалися троси на передній частині судна. Не витримали запобіжники. В результаті судно занурилося ще глибше", - повідомив на спеціальній прес-конференції представник Міноборони Норвегії Ховард Матісен.
За його словами, зараз фрегат стабілізували у одному положенні.
Фото: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX
На фотографіях з місця події видно, що зараз над водою виступає лише частина радарної вежі та огорожа на палубі.
Нагадаємо, 8 листопада в районі норвезької комуни Ейгарден у губернії Хордаланд танкер Sola TS зіткнувся з фрегатом ВМС Норвегії Helge Ingstad зі 137 членами екіпажу на борту. У результаті зіткнення постраждали 8 людей, фрегат же отримав серйозні пошкодження. За допомогою буксирів судно відтягнули до нафтового терміналу Стура нафтогазової компанії Equinor.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку