CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОчевидці зняли, як потужний селевий потік накрив містечко Шамозон, розташований в горах Швейцарії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потужний селевий потік накрив містечко в Швейцарії, - ВІДЕО
Потік пошкодив кілька машин і заборів
Фото: скріншот
На кадрах видно, як бруд при ударі об конструкцію мосту злітає в повітря на рівень третього поверху.
Інформації про постраждалих не надходило. Відомо, що потік пошкодив кілька машин і заборів.
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09 08 2018 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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