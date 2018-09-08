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Потужний селевий потік накрив містечко в Швейцарії, - ВІДЕО

Потік пошкодив кілька машин і заборів
Очевидці зняли, як потужний селевий потік накрив містечко Шамозон, розташований в горах Швейцарії.
Потужний селевий потік накрив містечко в Швейцарії, - ВІДЕО Фото: скріншот

На кадрах видно, як бруд при ударі об конструкцію мосту злітає в повітря на рівень третього поверху. 

Інформації про постраждалих не надходило. Відомо, що потік пошкодив кілька машин і заборів.

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09 08 2018 16:36
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