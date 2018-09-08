Потужний селевий потік накрив містечко в Швейцарії, - ВІДЕО

Потік пошкодив кілька машин і заборів

Очевидці зняли, як потужний селевий потік накрив містечко Шамозон, розташований в горах Швейцарії.

На кадрах видно, як бруд при ударі об конструкцію мосту злітає в повітря на рівень третього поверху.

Інформації про постраждалих не надходило. Відомо, що потік пошкодив кілька машин і заборів.