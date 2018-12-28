Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Потужний вибух у Нью-Йорку забарвив небо у синій колір, - ФОТО, ВІДЕО

Вибухнув один з трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison
Вибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.
Потужний вибух у Нью-Йорку забарвив небо у синій колір, - ФОТО, ВІДЕО Фото: nbcnewyork.com

Як з’ясувалось, вибухнув один з трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison. В результаті залишився без освітлення аеропорт LaGuardia, а також виникли затримки руху метро, повідомив телеканал NBC News.

Місцеві жителі повідомили, що вогонь освітив нічне небо настільки яскраво, що на короткий час здалося, що на дворі день.

 

Представники поліції Нью-Йорка заявили, що причиною вибуху є несправність обладнання, ніяких ознак втручання ззовні немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 09:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.