Потужний вибух у Нью-Йорку забарвив небо у синій колір, - ФОТО, ВІДЕО

Як з’ясувалось, вибухнув один з трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison. В результаті залишився без освітлення аеропорт LaGuardia, а також виникли затримки руху метро, повідомив телеканал NBC News.

Місцеві жителі повідомили, що вогонь освітив нічне небо настільки яскраво, що на короткий час здалося, що на дворі день.

NYPD says bright blue glow lighting up the New York City area is caused by a transformer explosion at a Con Ed energy company power plant in Queens. https://t.co/h8dUSWg0Ov