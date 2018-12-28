CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потужний вибух у Нью-Йорку забарвив небо у синій колір, - ФОТО, ВІДЕО
Вибухнув один з трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison
Фото: nbcnewyork.com
Як з’ясувалось, вибухнув один з трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison. В результаті залишився без освітлення аеропорт LaGuardia, а також виникли затримки руху метро, повідомив телеканал NBC News.
Місцеві жителі повідомили, що вогонь освітив нічне небо настільки яскраво, що на короткий час здалося, що на дворі день.
NYPD says bright blue glow lighting up the New York City area is caused by a transformer explosion at a Con Ed energy company power plant in Queens. https://t.co/h8dUSWg0Ov— NBC News (@NBCNews) 28 декабря 2018 г.
Представники поліції Нью-Йорка заявили, що причиною вибуху є несправність обладнання, ніяких ознак втручання ззовні немає.
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28 12 2018 09:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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