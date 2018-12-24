Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Потяг Рахів-Київ понад 4 години стоїть у полі на Тернопільщині, - ОНОВЛЕНО

Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя
Пасажирський потяг 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та понад чотири години не рушає з місця.
Потяг Рахів-Київ понад 4 години стоїть у полі на Тернопільщині, - ОНОВЛЕНО Фото: АиФ

"Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію "Укрзалізниці", але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів", - повідомила журналістка Уляна Бойчук, пише "Громадське".

Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. За словами начальника потяга, туди має приїхати локомотив, прибрати усе з колій - і тоді потяг рушить.

"У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо", - розповіла Бойчук.

Провідниця в одному з вагонів порадила тим, хто запізнюється, по прибуттю на вокзал Києва звернутися до чергового.

Потяг 358Л мав приїхати до Києва о 06:34 ранку.

Оновлення. Станом на 8 ранку поїзд їде приблизно між Вінницькою та Хмельницькою областями. Час приблизного прибуття після зупинки пасажирам поки не повідомили.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 29 додаткових поїздів та збільшила кількість рейсів уже призначених поїздів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 08:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.