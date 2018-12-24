Потяг Рахів-Київ понад 4 години стоїть у полі на Тернопільщині, - ОНОВЛЕНО

Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя

Пасажирський потяг 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та понад чотири години не рушає з місця.

"Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію "Укрзалізниці", але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів", - повідомила журналістка Уляна Бойчук, пише "Громадське".

Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. За словами начальника потяга, туди має приїхати локомотив, прибрати усе з колій - і тоді потяг рушить.

"У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо", - розповіла Бойчук.

Провідниця в одному з вагонів порадила тим, хто запізнюється, по прибуттю на вокзал Києва звернутися до чергового.

Потяг 358Л мав приїхати до Києва о 06:34 ранку.

Оновлення. Станом на 8 ранку поїзд їде приблизно між Вінницькою та Хмельницькою областями. Час приблизного прибуття після зупинки пасажирам поки не повідомили.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 29 додаткових поїздів та збільшила кількість рейсів уже призначених поїздів.