Пожежа в Кемерові: рятувальники знайшли тіла 37 загиблих

Рятувальники виявили тіла 37 загиблих у торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово.

Про це повідомили в оперативному штабі пожежогасіння, інформує ТАСС.

Кількість постраждалих зросла до 43 осіб, зниклих безвісти – до 69.

Пожежа виникла на четвертому, останньому поверсі торгово-розважального центру. З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 100 евакуйовані.



Фото: tass.ru



Фото: tass.ru

Торговий центр відкрили в місті Кемерово у 2013 році. На його території загальною площею 23 тис. кв. м є парковка на 250 автомобілів, магазини, боулінг, дитячий центр і кінотеатр.