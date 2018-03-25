CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРятувальники виявили тіла 37 загиблих у торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежа в Кемерові: рятувальники знайшли тіла 37 загиблих
Щонайменше 43 людини постраждали, 69 – зникли безвісти
Фото: tass.ru
Про це повідомили в оперативному штабі пожежогасіння, інформує ТАСС.
Кількість постраждалих зросла до 43 осіб, зниклих безвісти – до 69.
Пожежа виникла на четвертому, останньому поверсі торгово-розважального центру. З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 100 евакуйовані.
Фото: tass.ru
Фото: tass.ru
Торговий центр відкрили в місті Кемерово у 2013 році. На його території загальною площею 23 тис. кв. м є парковка на 250 автомобілів, магазини, боулінг, дитячий центр і кінотеатр.
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25 03 2018 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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