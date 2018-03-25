Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа в Кемерові: рятувальники знайшли тіла 37 загиблих

Щонайменше 43 людини постраждали, 69 – зникли безвісти
Рятувальники виявили тіла 37 загиблих у торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово.
Пожежа в Кемерові: рятувальники знайшли тіла 37 загиблих Фото: tass.ru

Про це повідомили в оперативному штабі пожежогасіння, інформує ТАСС.

Кількість постраждалих зросла до 43 осіб, зниклих безвісти – до 69.

Пожежа виникла на четвертому, останньому поверсі торгово-розважального центру. З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 100 евакуйовані.


Фото: tass.ru


Фото: tass.ru

Торговий центр відкрили в місті Кемерово у 2013 році. На його території загальною площею 23 тис. кв. м є парковка на 250 автомобілів, магазини, боулінг, дитячий центр і кінотеатр.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.