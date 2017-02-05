Прем'єр-міністр Чехії заявив про відставку уряду
У вівторок, 2 травня, Богуслав Соботка заявив на прес-конференції, що зустрінеться із президентом Мілошем Земаном цього тижня та подасть прохання про відставку уряду, повідомляють Ceske Noviny.
"Я готовий повідомити президенту про відставку, припускаю, вже цього тижня", - заявив Соботка.
Таке рішення Соботка пояснив тим, що не може нести відповідальність за уряд, у якому міністра фінансів підозрюють у фінансових махінаціях.
Як відомо, Соботка звинуватив міністра фінансів Андрія Бабіша у тому, що він не сплачував податки з обороту облігацій холдингу Agrofert, використовуючи для цього прогалини в законодавстві. Доходи Бабіша від облігацій становили 90 млн чеських крон на рік. Тоді Соботка публічно вилаяв міністра у соцмережі.
Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.
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